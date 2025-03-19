Eine wie keine
Folge 32: Folge 32
25 Min.Ab 6
Bei einem romantischen Ausflug von Mark und seiner Verlobten Alexandra Aden wird Manu zum blinden Passagier - in Marks Kofferraum. Dort wird sie Mitwisserin über die herzzerreißenden Anekdoten aus Marks Vergangenheit. Ihr Verbundenheitsgefühl wächst. Manu versucht, Mark bezüglich seines intriganten Bruders Philip Sachs zu warnen. Doch für Mark zählt momentan nur Alexandra ...
