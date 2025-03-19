Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 35

SAT.1Staffel 1Folge 35
Folge 35

Folge 35Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 35: Folge 35

25 Min.Ab 6

Manu ist zutiefst verletzt: Wie kann Mark es wagen, ihr Verrat vorzuwerfen? Mark wird daraufhin unsicher: Was, wenn Manu unschuldig ist? Schockiert stellt er fest, dass sie Recht hatte. Sein Bruder Philip hat ihm den Golfplatz tatsächlich weggeschnappt. Mark taucht am Silvesterabend mit schlechtem Gewissen bei Manu auf: Er entschuldigt sich und will zur Versöhnung sogar mit ihr tanzen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen