Eine wie keine
Folge 64: Folge 64
24 Min.Ab 6
Manu möchte im Erdboden versinken, als ihr Annäherungsversuch von Knut zurückgewiesen wird: Verjagt sie eigentlich jeden Mann? Ein Gespräch bringt Klärung und man beschließt, einfach gute Freunde zu sein. Doch ganz ehrlich ist Knut mit seinen Gefühlen dabei wohl nicht. Beim Poker-Showdown sieht Mark inzwischen die Gelegenheit gekommen, Philip auszustechen. Er setzt all sein Geld auf eine Karte!
