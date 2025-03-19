Eine wie keine
Folge 95: Folge 95
23 Min.Ab 6
Manu kann die Angreifer aus dem "40 Räuber" vertreiben. Mark steckt derweil beim Zoll fest: Sein Plan, Philip in illegale Geschäfte zu verwickeln, ist nach hinten losgegangen. Manu schafft es zwar, Mark aus der Situation zu retten, doch auf Kosten ihrer Gefühle. Dann erfährt Mark, dass Julius eine hübsche Summe auf Alexandras Konto geparkt hat: Kann er mit dem Geld doch noch seine Schulden tilgen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick