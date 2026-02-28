Das Ungeheuer von Loch Ness (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 1: Das Ungeheuer von Loch Ness (Teil 1)
41 Min. Folge vom 06.03.2026 Ab 12
Obwohl kein Mensch mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass es das Monster von Loch Ness wirklich gibt, ist es auf der ganzen Welt eine Berühmtheit. Mit neusten Technologien und Material aus jahrzehntelanger Forschung wird dem Mythos auf den Grund gegangen - mit erstaunlichen Erkenntnissen ...
