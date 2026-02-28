Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die verschwundene Kolonie

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 06.03.2026
39 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Vor 400 Jahren verschwanden 117 englische Kolonisten spurlos aus ihrem neuen Siedlungsort Roanoke auf dem amerikanischen Kontinent. Bis heute gibt es keine eindeutige Erklärung, aber viele Fragen: Wurden die Siedler angegriffen? Zogen sie weiter und verloren dort ihr Leben? Haben einige Menschen überlebt? Auf der Suche nach Hinweisen wird nicht nur die ehemalige Kolonie, sondern auch die DNA möglicher Nachfahren untersucht ...

Kabel Eins Doku
