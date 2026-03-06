Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Das Bermudadreieck

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 06.03.2026
Das Bermudadreieck

Das BermudadreieckJetzt kostenlos streamen

Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 5: Das Bermudadreieck

40 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Das Bermudadreieck sorgt bei Schiffsreisenden, Entdeckern und sogar Wissenschaftlern immer wieder für Aufsehen, wenn nicht sogar Angst und Schrecken. Sind es nur Zufälle oder existieren in diesem Terrain tatsächlich unerklärliche Kräfte, die Schiffe und auch Flugzeuge verschwinden lassen können? Die Ermittlungen eröffnen eine schockierende neue Theorie ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Kabel Eins Doku
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Alle 2 Staffeln und Folgen