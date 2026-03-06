Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 5: Das Bermudadreieck
40 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Das Bermudadreieck sorgt bei Schiffsreisenden, Entdeckern und sogar Wissenschaftlern immer wieder für Aufsehen, wenn nicht sogar Angst und Schrecken. Sind es nur Zufälle oder existieren in diesem Terrain tatsächlich unerklärliche Kräfte, die Schiffe und auch Flugzeuge verschwinden lassen können? Die Ermittlungen eröffnen eine schockierende neue Theorie ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick