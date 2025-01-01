Einstein
Der Ururenkel des allseits bekannten Genies ist ähnlich talentiert. Statt physikalischen Formeln löst er jedoch lieber knifflige Kriminalfälle als polizeilicher Berater.
Einstein: Ein Genie löst Mord-Fälle
Im Zentrum der deutschen Krimi-Serie Einstein steht der smarte Felix Winterberg, der von Tom Beck gespielt wird, und bei dem es sich um niemand geringeren handelt, als um den unehelichen Ururenkel von Albert Einstein. Der smarte Winterberg hat seinem Vorfahren nicht nur seinen Spitznamen Einstein zu verdanken, sondern auch seine Genialität, die er ebenfalls von ihm geerbt hat. Seine wissenschaftlichen Arbeiten in der theoretischen Physik machen ihn zu einem der jüngsten Professoren des Fachs und auch zu einem beliebten Dozenten an der Universität Bochum, wo er sein Wissen an Studierende weitergibt. Doch sein Leben ist keineswegs perfekt, denn Felix ist von der seltenen Erbkrankheit Huntington betroffen, die ihm seine Lebenszeit stiehlt. Um seine Forschung deshalb so schnell wie möglich weiter voranzutreiben, arbeitet Felix bis zu 21 Stunden am Tag und hält sich mit illegalen Aufputschmitteln wach.
Vorlautes Genie trifft auf eigenwillige Kommissarin
Als Winterberg wegen Missbrauchs und Diebstahl der Drogen von der Polizei verhaftet wird, bleibt ihm nur noch eine Möglichkeit, um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen: Mit seinen intelligenten Schlussfolgerungen soll er der Bochumer Kriminalpolizei als Berater unter die Arme greifen, und so dabei helfen knifflige Mord-Fälle zu lösen. Der Deal trifft allerdings nicht nur beim Physik-Genie auf Unmut. Auch seine eigenwillige Kollegin Elena Lange, gespielt von Annika Ernst, ist von der Vereinbarung nicht angetan. Diese kommt mit der vorlauten und belehrenden Art ihres neuen Beraters nämlich gar nicht zurecht. Werden die beiden es schaffen, ihre Differenzen zu überwinden und ihre Fälle gemeinsam aufzuklären?
Auf Fernsehfilm folgt Serie
Nach der gleichnamigen Krimi-Komödie aus 2015, folgt auf den Spielfilm nun die Serie Einstein, bei der die perfekte Mischung aus Comedy und Thriller weiter fortgeführt wird. Dem prominenten, deutschen Cast um Tom Beck und Annika Ernst gehören in der seriellen Fortsetzung unter anderem auch Rolf Kanies, Haley Louise Jones und Axel Stein an, die gemeinsam für ein unterhaltsames, wie ebenso spannendes Krimi-Erlebnis sorgen.
