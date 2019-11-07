Einstein
Folge 5: Oxidation
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Leons Klasse steht unter Schock: Chemielehrer Robert Zimmer ist bei einem Löschexperiment vor den Augen seiner Schüler explodiert. Einstein beschließt, undercover in der Klasse 8c zu ermitteln. An seiner Seite: Die hochmotivierte Referendarin Saskia Saalfeld und Direktorin Ofenhitzer. Während Einstein beinahe Gefallen am Unterrichten findet, trifft Elena Lange auf ihren alten Freund Peter aus der Polizeischule. Doch dann gerät ausgerechnet Leon ins Visier der Ermittlungen ...
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