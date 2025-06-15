Elementary
Folge 16: Die Falle
41 Min.Ab 12
Erst wird auf Detective Bell geschossen, dann soll ihm auch noch der Mord am Drogenboss Curtis Bradshaw angehängt werden, den Bell einst verhaftet hatte. Steckt hinter den Ereignissen jemand, der einen Detective rächen will? Der Cop verhinderte 2009 zunächst Bradshaws Verhaftung, was Bell der Innenrevision steckte. Es wurde Anklage gegen den verräterischen Beamten erhoben, der sich daraufhin umbrachte. Knackt Holmes das Rätsel?
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
