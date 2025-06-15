Elementary
Folge 22: Fragen und Antworten
42 Min.
Moriarty spielt Katz und Maus mit Holmes. Er wird dem Schnüffler nur Antworten auf seine Fragen geben, wenn der für ihn den Mord an Wallace Rourke klärt: Der Mann wurde kürzlich auf offener Straße erstochen. Einen ersten Hinweis auf den Täter liefert ein Handy, das sich in Rourkes persönlichen Sachen fand. Das Mobiltelefon wurde ihm von Daren Sutter untergeschoben, der ihn überwachen wollte. Doch welche Gründe hatte Sutter dafür?
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
