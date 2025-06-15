Elementary
Folge 8: Blut ist dicker
42 Min.Ab 12
Hayley Tyler, uneheliche Tochter der Computer-Ikone Ian Gale, wurde ermordet. Wie sich herausstellt, sollte sie Gale, der vor Kurzem ein Spenderherz erhielt, Blut spenden, da das Organ von seinem Körper abgestoßen wurde. Im Zuge der Ermittlungen finden Holmes und Watson heraus, dass unterschiedliche Gerüchte über Hayleys Gesundheitszustand kursierten. Außerdem macht sich Gales Frau Natalie äußerst verdächtig ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
