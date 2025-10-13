Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 22vom 13.10.2025
Folge 22: Mitten durch

39 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Ein Richter wird mit einem Schraubenzieher erstochen. Auf der Tatwaffe werden die Fingerabdrücke von Nikki Moreno gefunden. Sie saß wegen Drogenvergehen im Knast, floh jedoch zwei Tage vor dem Mord. Der stellvertretende Gefängnisdirektor kann Sherlock und Watson nicht sagen, wie sie entkommen ist - kurz darauf stirbt auch er. Die Ermittler müssen davon ausgehen, dass es Nikki war, die ihn erschossen hat. McCann hatte sie vor ihrer Flucht an eine prekäre Arbeitsstelle versetzt.

