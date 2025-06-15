Elementary
Folge 19: Hoch gepokert
41 Min.Ab 12
Lin Wen wendet sich auf Empfehlung von Mycroft an Sherlock und Watson. Die Maklerin betreibt illegale Pokerabende, doch der letzte wurde von Unbekannten überfallen. In der vergangenen Nacht wurde in ihrer Wohnung auf sie geschossen, und nun soll der Detektiv herausfinden, wer dahinter steckt. Den Ermittlern ist die Angelegenheit nicht ganz geheuer, doch sie stellen Nachforschungen an. Bald taucht die Leiche des jungen Mannes auf, der am besagten Spielabend die Tür bewacht hat.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
Copyrights:© CBS International Television
