sixxStaffel 4Folge 20
Folge 20: Kunst imitiert Kunst

42 Min.Ab 12

Nachdem eine junge Frau ermordet aufgefunden wird, führen ihre Nachforschungen Watson und Holmes in eine Ausstellung. Eines der Bilder ist ein Selfie, dass das Opfer vor ein paar Jahren von sich geschossen und ins Internet gestellt hatte. In die Galerie wurde kurz zuvor allerdings eingebrochen, und wie es scheint, wurde das Bild ausgetauscht - gegen ein retuschiertes Bild. Sie stoßen auf einen alten Mordfall ... Watson hat indes mit Familienangelegenheiten zu kämpfen.

