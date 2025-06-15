Elementary
Folge 22: Stell es auf den Kopf
42 Min.Ab 12
Emile Kurz wurde erschossen. Er war ein Mitarbeiter von Morland Holmes, und Watson hatte kürzlich Kontakt zu ihm aufgenommen, als Sherlocks Vater einen Maulwurf in seiner Firma suchte. Die Ermittler finden tatsächlich den Auftragskiller, der Kurz töten sollte. Doch er überrascht sie, als er offenbart, dass Kurz nicht das erste Opfer war, auf das er angesetzt wurde. Morland bestreitet hinter den Taten zu stecken.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
