sixxStaffel 4Folge 3
Folge 3: Du bist ich

41 Min.Ab 12

Zwei Männer, die sich fast aufs Haar gleichen, werden ermordet. Wie sich herausstellt, hatten sie sich auf einer Doppelgänger-Webseite kennengelernt, die die beiden mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware zusammengeführt hatte. Das Motiv für die Tat bleibt für Sherlock und Watson zunächst rätselhaft - bis ein dritter Doppelgänger auftaucht. Sherlock versucht zudem, seinen Vater wieder loszuwerden und will ihm im Gegenzug für sein Verschwinden einen Gefallen tun.

