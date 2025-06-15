Elementary
Folge 16: Der Patriot
42 Min.Ab 12
Gephardt hat Sherlock in seiner Gewalt und will ihn zwingen, nicht weiter zu ermitteln. Doch Sherlock lässt nicht locker und erkennt bald, dass Gephardt Kotite und die anderen aus einem ganz bestimmten Grund ermordet hat: Sie wussten zu viel, und dieses Wissen drohte, an die Öffentlichkeit zu gelangen, denn Staatsanwalt Durning arbeitete an einem Buch. Was wollte Gephardt um jeden Preis geheim halten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
