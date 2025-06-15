Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Eingeäschert

sixxStaffel 5Folge 19
Eingeäschert

EingeäschertJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 19: Eingeäschert

41 Min.Ab 12

In einem Krematorium findet sich Asche von zwei Personen, die dort eigentlich nicht hätten eingeäschert werden sollen: der Privatdetektiv Fred Kirby und eine unbekannte Person, die eine orthopädische Schiene trug. Joan findet heraus, dass gegen Kirby zahlreiche Kontaktverbote von Angehörigen der Opfer eines 30 Jahre zurückliegenden Amoklaufs vorlagen. Außerdem hatte Kirby für einen gewissen Carter Gibson einen Vaterschaftstest durchgeführt. Wie hängt all das zusammen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen