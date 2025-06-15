Wer in die Luft geht, landet hartJetzt kostenlos streamen
Elementary
Folge 21: Wer in die Luft geht, landet hart
41 Min.Ab 12
Als Bells Freundin Chantal Opfer einer Gewalttat wird, hat er sofort deren Ex-Mann Roy im Visier, der es seinerseits auf Bell abgesehen hat. Doch Roy streitet die Tat trotz belastender Indizien ab - und wird kurze Zeit später tot in seinem Auto gefunden. Allem Anschein nach nahm er sich das Leben, doch nach der Autopsie ist klar: Roy wurde ermordet. Hat ihn einer der zahlungsunwilligen Ehemänner umgebracht, die Roy im Auftrag des Scheidungsanwalts Winthrop beschattete?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
