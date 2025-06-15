Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 5
Folge 5: In den Wald

39 Min.Ab 16

Eine Teilnehmerin bricht bei einem Hindernislauf in einem Waldstück mit einem Messer im Rücken tot zusammen. Die Ermittlungen führen Marcus und Sherlock zu einem heruntergekommenen Häuschen im Wald, das sich als illegale Schnapsbrennerei entpuppt. Im Teich nebenan finden sie den erschossenen Reginald Henderson und dessen totes Hausschwein. Sherlock setzt alles daran, um den Zusammenhang zwischen den drei Opfern im Wald herzustellen und dem Mörder auf die Schliche zu kommen.

