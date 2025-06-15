Elementary
Folge 6: Befehl: Löschen
42 Min.Ab 16
Sherlock und Watson wird ein brisantes Angebot gemacht: Sie sollen Odin Reichenbach dabei unterstützen, eine Suchmaschine zu optimieren, die das Verhalten seiner User so analysiert, dass es potenzielle Mörder frühzeitig erkennt. Das System käme Marcus ziemlich gelegen: Er muss annehmen, dass sein Freund Davis mit einem selbstgebauten Scharfschützengewehr losgezogen ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
