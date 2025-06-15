Elementary
Folge 21: Gefahr aus der Luft
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Tess Dahl aus Sherlocks Selbsthilfegruppe vermisst ihre Schwester: Paige war heroinsüchtig und Tess fürchtet, dass sie rückfällig geworden ist. Sherlock und Watson finden Paiges Leiche - offenbar musste sie sterben, weil sie Zeugin des Mordes an Zach Pillar wurde. Er arbeitete bei einer Firma, die Drohnen entwickelt. Derweil beeinträchtigt ein unangekündigter Besuch seines Bruders Mycroft das Verhältnis von Sherlock und Watson.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
