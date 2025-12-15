Elementary
Folge 22: Bewegliche Ziele
42 Min.Ab 12
Nanette Vlasik, Polizeichefin einer Kleinstadt und begeisterte Paintball-Spielerin, wird in einem verlassenen Gebäude erschossen. Zunächst fällt der Verdacht auf ihren Gegner bei einem Reality-Paintball-Wettkampf, seine Schuld kann jedoch nicht bewiesen werden. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Tote Kontakte zur Mafia, zu Geldwäschern und einem Waffenhersteller hatte. Handelt es sich bei dem Verbrechen an Nanette um einen Auftragsmord?
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
