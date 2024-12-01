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Elisa%20von%20Rivombrosa

Episode%2047

ARD PlusStaffel 2Folge 21vom 01.12.2024
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Elisa%20von%20Rivombrosa

Folge 21: Episode%2047

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Mit%20Cristiano%20an%20der%20Spitze%20st%FCrmen%20die%20B%FCrger%20von%20Neapel%20den%20Palazzo%20des%20Usurpator%20Nicola%20di%20Conegliano.%20Das%20%DCberraschungmoment%20geh%F6rt%20Cristiano%2C%20dem%20sich%20endlich%20die%20Gelegenheit%20zur%20Rache%20bietet.%20Als%20er%20dem%20wehrlos%20ausgelieferten%20Baron%20in%20die%20Augen%20sieht%2C%20entscheidet%20er%20sich%20jedoch%2C%20dem%20Blutvergie%DFen%20ein%20Ende%20zu%20bereiten.

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