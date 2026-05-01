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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Spiel mit dem Feuer

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 23.05.2026
Spiel mit dem Feuer

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 2: Spiel mit dem Feuer

41 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Kurz vor seinem privaten Flug ins Weltall wird Milliardär Gavin Morrisey ermordet. Elsbeth und ihr Team ermitteln in einem Fall, bei dem Neid und der Drang nach Anerkennung eine verhängnisvolle Rolle spielen. Parallel taucht Carter Schmidt aus Elsbeths Vergangenheit auf - ein früherer Kollege aus einem brisanten Scheidungsfall. Die damaligen Vereinbarungen holen sie ein, und ihr Instinkt warnt sie: Hier bahnt sich Unheil an.

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