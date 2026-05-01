Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elsbeth: Ein besonderer Fall

Teufelszeug

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 30.05.2026
Teufelszeug

TeufelszeugJetzt kostenlos streamen

Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 3: Teufelszeug

42 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Der ehemalige Kinderstar Mackenzie Altman erwacht am Morgen nach Halloween mit einem Blackout. Nur verschwommene Erinnerungen bleiben - darunter das Bild eines Mannes in Halloween-Maske, den sie erschossen haben könnte. Doch war es real? Nach ihrer Verhaftung wird Elsbeth auf die Schauspielerin aufmerksam und spürt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam versuchen sie, die Ereignisse der Nacht zu rekonstruieren, bis eine Leiche auftaucht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elsbeth: Ein besonderer Fall
Kabel Eins
Elsbeth: Ein besonderer Fall

Elsbeth: Ein besonderer Fall

Alle 1 Staffeln und Folgen