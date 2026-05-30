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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Hätte, hätte, Perlenkette

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 30.05.2026
Hätte, hätte, Perlenkette

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 4: Hätte, hätte, Perlenkette

42 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Das Juweliergeschäft Vivienne's bekommt eine neue Leitung, die langjährige Mitarbeiter entlässt und VIP-Kunden auf ihre Zahlungsfähigkeit prüfen lässt. Die einst wohlhabende Kundin Roselyn fühlt sich gedemütigt und plant gemeinsam mit ihrer Freundin Celeste sowie der entlassenen Mitarbeiterin Judith einen spektakulären Raubüberfall während einer Gala. Doch als ein Angestellter droht, sie zu verraten, greift Roselyn zu drastischen Mitteln, und Elsbeth steht vor einem neuen Fall.

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