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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Mühe und Plage

Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 13.06.2026
Mühe und Plage

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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 8: Mühe und Plage

42 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Die Schauspielerin Regina Coburn will ihre Rolle in einer erfolgreichen Krimi-Serie abgeben, um am Londoner West End durchzustarten. Als der Produzent ihr einen Strich durch die Rechnung macht, greift sie zu drastischen Mitteln - und legt dabei eine raffinierte falsche Fährte. Doch sie hat nicht mit Elsbeth gerechnet, die schnell Verdacht schöpft und ihr unerbittlich auf den Fersen bleibt ...

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