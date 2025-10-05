Schätze im Chinesischen MeerJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 8: Schätze im Chinesischen Meer
48 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Heute erforschen Experten die Tiefen des Chinesischen Meeres. In den Gewässern fanden historische Schlachten statt. Auf dem Grund befindet sich neben weiteren Mysterien das Wrack eines der größten Schlachtschiffe, das je in See gestochen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick