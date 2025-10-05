Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze im Chinesischen Meer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 05.10.2025
Folge 8: Schätze im Chinesischen Meer

48 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Heute erforschen Experten die Tiefen des Chinesischen Meeres. In den Gewässern fanden historische Schlachten statt. Auf dem Grund befindet sich neben weiteren Mysterien das Wrack eines der größten Schlachtschiffe, das je in See gestochen ist.

Kabel Eins Doku
