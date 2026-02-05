Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 13: Verlorene Giganten
48 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Meeresarchäologen und Historikerinnen begeben sich auf die Suche nach den größten Schiffswracks, die jemals auf den Grund der Weltmeere gesunken sind. Dank innovativer virtueller Grafiken und den neuesten Daten aus Forschung und Wissenschaft entsteht ein klares Bild der verlorenen Giganten unter Wasser.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick