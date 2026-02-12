Die atomare GeisterflotteJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 2: Die atomare Geisterflotte
47 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Dank moderner Sonar-Technologie gelingt es den Mitgliedern einer Expedition, das Bikini-Atoll zu vermessen und das weltweit einzige nukleare Schlachtfeld ausfindig zu machen. Die dortigen Experimente mit Atomwaffen führten zum Beginn des Kalten Krieges.
