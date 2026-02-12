Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Die atomare Geisterflotte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 12.02.2026
Die atomare Geisterflotte

Die atomare GeisterflotteJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 2: Die atomare Geisterflotte

47 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Dank moderner Sonar-Technologie gelingt es den Mitgliedern einer Expedition, das Bikini-Atoll zu vermessen und das weltweit einzige nukleare Schlachtfeld ausfindig zu machen. Die dortigen Experimente mit Atomwaffen führten zum Beginn des Kalten Krieges.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 3 Staffeln und Folgen