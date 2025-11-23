Ancient Maya ResurrectionJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 4: Ancient Maya Resurrection
45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Im neunten Jahrhundert löste sich die Zivilisation der Maya auf, doch die Entdeckung eines verlorenen Königreiches in Mexiko erzählt eine andere Geschichte. Weitere Hinweise kommen in einer Unterwasserhöhle zu Tage, in der es Menschenopfer gegeben haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick