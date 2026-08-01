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Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 28.08.2026
Hausgemachte Katastrophen

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Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Folge 2: Hausgemachte Katastrophen

44 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

Russland, Indien, Turkmenistan und die USA haben immer wieder mit Erdlöchern zu tun, die durch Minen verursacht werden. Ein Erdloch hat sich beispielsweise so vergrößert, dass daraus der größte See des Staates Louisiana entstanden ist.

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