Staffel 1Folge 2vom 28.08.2026
Hausgemachte KatastrophenJetzt kostenlos streamen
Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut
Folge 2: Hausgemachte Katastrophen
44 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
Russland, Indien, Turkmenistan und die USA haben immer wieder mit Erdlöchern zu tun, die durch Minen verursacht werden. Ein Erdloch hat sich beispielsweise so vergrößert, dass daraus der größte See des Staates Louisiana entstanden ist.
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