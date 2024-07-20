June und Jennifer GibbonsJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 12: June und Jennifer Gibbons
44 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12
June und Jennifer Gibbons ziehen mit ihrer Familie von Barbados nach Wales, wo sie in der Schule die eindeutigen Außenseiter sind und aufgrund von Vorurteilen schlecht behandelt werden. Um sich selbst zu schützen, lernen die Mädchen zu schweigen und ziehen sich in ihre eigene Welt zurück. Doch eines Tages wird alles zu viel und es kommt zur gewaltsamen Eskalation.
