Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 7: Donte und Dante Hall
43 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Donte und Dante Hall werden in eine Welt voller Drogen und Gewalt hinein geboren. Die Zwillinge müssen sich schnell selbst durchschlagen, da ihre drogensüchtige Mutter mit den beiden überfordert ist. Sie rutschen immer mehr in die Kriminalität ab, bis es 2006 bei einem Raubüberfall zur Eskalation kommt.
