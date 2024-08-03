Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 2vom 03.08.2024
Folge 2: Daniel und David DeWild

46 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 16

Daniel und David DeWild wachsen in einem idyllischen Vorort Denvers auf. Sie sind unzertrennlich und machen auch als Erwachsene noch alles zusammen. Als sie jedoch plötzlich im Mittelpunkt einer polizeilichen Ermittlung stehen, wird sich zeigen, wie stark das Band der Zwillinge wirklich ist.

sixx
