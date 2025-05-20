Mark und Martin StephensJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 6: Mark und Martin Stephens
40 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 16
Mark und Martin Stephens wachsen in einer Arbeiterfamilie in Wales auf. Als ihre Eltern erneut Zwillinge bekommen, müssen die älteren Brüder dabei helfen, die jüngeren Geschwister großzuziehen und dafür ihre eigenen Träume hinten anstellen. Der Verlust der Kindheit und die Tyrannei der Mutter führen schließlich dazu, dass einer der Zwillinge auf brutale Weise Rache nimmt.
