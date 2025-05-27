Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil Twins - Killer-Zwillinge

George und Stefan Spitzer

sixxStaffel 1Folge 9vom 27.05.2025
George und Stefan Spitzer

George und Stefan SpitzerJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 9: George und Stefan Spitzer

46 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 16

Die Spitzer-Zwillinge wachsen im kommunistischen Rumänien auf. Als junge Männer flüchten sie sich nach Hollywood, wo sie von einer Karriere voller Ruhm und Reichtum träumen. Als diese Pläne jedoch nicht aufgehen, lassen sie ihrer Wut freien Lauf und terrorisieren mehrere Frauen in Los Angeles. Bis sich eines Tages ein Opfer zur Wehr setzt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Evil Twins - Killer-Zwillinge
sixx
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Alle 3 Staffeln und Folgen