Das geheime Tunnelsystem der Nazis (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 10: Das geheime Tunnelsystem der Nazis (1)
45 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Josh Gates fliegt nach Polen, um an der Freilegung eines geheimen Tunnelsystems der Nazis teilzunehmen. Zuvor muss eine Steinmauer eingerissen werden, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen errichtet wurde.
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