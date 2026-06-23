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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das geheime Tunnelsystem der Nazis (1)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 10vom 23.06.2026
Das geheime Tunnelsystem der Nazis (1)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 10: Das geheime Tunnelsystem der Nazis (1)

45 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Josh Gates fliegt nach Polen, um an der Freilegung eines geheimen Tunnelsystems der Nazis teilzunehmen. Zuvor muss eine Steinmauer eingerissen werden, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen errichtet wurde.

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