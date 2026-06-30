Der Schatz der TempelritterJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 12: Der Schatz der Tempelritter
45 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Im frühen 12. Jahrhundert wurde der Templerorden gegründet. Er besaß Vermögen, Burgen, Ländereien und Handelsnetzwerke in ganz Europa und dem Nahen Osten. Josh Gates folgt den Spuren der geheimnisvollen Tempelritter, stets in der Hoffnung, die verborgenen Reichtümer des Ordens zu enthüllen.
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