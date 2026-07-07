Der Schatz in den SümpfenJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 13: Der Schatz in den Sümpfen
44 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Josh Gates ist einem amerikanischen Gesetzlosen namens John Hopkin Ashley auf der Spur, der mit seiner Bande in den 1910er- und 1920er-Jahren in den Florida Everglades aktiv war. Die erbeuteten Millionen liegen tief in den Everglades vergraben.
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