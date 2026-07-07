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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der Schatz in den Sümpfen

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 13vom 07.07.2026
Der Schatz in den Sümpfen

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 13: Der Schatz in den Sümpfen

44 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Josh Gates ist einem amerikanischen Gesetzlosen namens John Hopkin Ashley auf der Spur, der mit seiner Bande in den 1910er- und 1920er-Jahren in den Florida Everglades aktiv war. Die erbeuteten Millionen liegen tief in den Everglades vergraben.

Weitere Folgen in Staffel 7

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