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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (1)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 16vom 14.07.2026
Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (1)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 16: Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (1)

44 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Josh Gates Mission in Ägypten ist von Erfolgen gekrönt. Er bekommt die Erlaubnis, bei der Ausgrabung von 4.000 Jahre alten Gräbern teilzunehmen. Können die Funde das Rätsel um den Zusammenbruch des alten Königreichs Ägyptens lösen?

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