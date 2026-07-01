Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 17: Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (2)
45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Josh Gates erforscht das Schicksal des alten Ägyptens und macht in den versiegelten Grabkammern von Sakkara eine unfassbare Entdeckung. Prächtige Schätze, rätselhafte Artefakte und menschliche Überreste offenbaren verborgene Geheimnisse der Antike. Josh könnte soeben Ägyptens älteste königliche Mumie der Wissenschaft zurückgegeben haben.
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