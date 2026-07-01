Auf den Spuren des Donnerpass-TrecksJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 18: Auf den Spuren des Donnerpass-Trecks
45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Josh Gates begibt sich auf eine gefahrvolle Expedition durch die eisigen Höhen des Donner Passes. Dort deckt er die dramatische Überlebensgeschichte gestrandeter Siedler auf, die von unbarmherzigen Bergstürmen der Sierra Nevada isoliert wurden. Josh rekonstruiert die heroischen Rettungsaktionen.
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