Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 19: Flucht aus Alcatraz
45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Josh rekonstruiert einen der spektakulärsten Fluchtversuche der Kriminalgeschichte und folgt den Spuren des legendären Alcatraz-Ausbruchs von 1962. Seine Ermittlungen führen ihn von den nebelverhangenen Ufern San Franciscos tief in den undurchdringlichen brasilianischen Dschungel. Er entdeckt Zeitzeugen und Beweisstücke, die die offiziellen FBI-Aussagen in Frage stellen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick