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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Flucht aus Alcatraz

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 19vom 28.07.2026
Flucht aus Alcatraz

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 19: Flucht aus Alcatraz

45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Josh rekonstruiert einen der spektakulärsten Fluchtversuche der Kriminalgeschichte und folgt den Spuren des legendären Alcatraz-Ausbruchs von 1962. Seine Ermittlungen führen ihn von den nebelverhangenen Ufern San Franciscos tief in den undurchdringlichen brasilianischen Dschungel. Er entdeckt Zeitzeugen und Beweisstücke, die die offiziellen FBI-Aussagen in Frage stellen.

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