Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Suche nach Eldorado (2)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 5vom 09.06.2026
Die Suche nach Eldorado (2)

Die Suche nach Eldorado (2)Jetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 5: Die Suche nach Eldorado (2)

44 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Die Suche nach dem mystischen El Dorado wird zur bislang härtesten Expedition für Josh und sein Team. Plötzlich gerät alles außer Kontrolle, als ein Crewmitglied in einen reißenden Fluss stürzt. Hochmoderne Luftaufnahmen liefern jedoch einen sensationellen Hinweis: die mögliche Spur zu einer verschollenen Stadt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 6 Staffeln und Folgen