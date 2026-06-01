Die Titanic des alten SüdensJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 6: Die Titanic des alten Südens
44 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Josh begibt sich auf eine gefährliche Schatzsuche tief im Atlantik - auf der Jagd nach Millionen verlorener Münzen aus dem Wrack der "SS Pulaski", auch bekannt als die "Titanic des Südens". Sie sank im Juni 1838 vor Nort Carolina und riss über 100 Menschen in den nassen Tod.
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