Die geheime DestillerieJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 7: Die geheime Destillerie
44 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Josh Gates begibt sich auf eine packende Spurensuche nach dem verschollenen Vermögen eines berüchtigten Mobsters. Dutch Schultz war jüdischer Abstammung, und ihm gelang ihm der kriminelle Aufstieg im New York der 1920er während der Prohibition. Josh entdeckt seine geheime Brennerei und hofft auf Hinweise auf Schultz' Millionenvermögen.
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