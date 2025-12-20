Der unüberwindliche Double StoppJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 103: Der unüberwindliche Double Stopp
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats bereiten sich auf das dritte Spiel im Höllenmatch vor. Dort treffen sie auf ein Team, das sich aus Spielern der Kyoshin Poseidon und der Bando Spiders zusammensetzt. Die neue Aufstellung stellt Sena und seine Kameraden vor unvorhergesehene Herausforderungen.
